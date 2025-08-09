ميلان يرفض عرضا جديدا بخصوص بن ناصر !

يتواصل الغموض حول مستقبل لاعب “الخضر” ونادي أسي ميلان الايطالي، اسماعيل بن ناصر، قبل 3 أسابيع عن اختتام فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ويملك بن ناصر، عقدا مع ميلان، إلى صيف 2027. غير أن مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري. اسقطه من مخططاته بعد عودته من إعارة لـ 6 أشهر، قضاها في أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشف موقع “لو 10 سبور” الفرنسي، في خبر وصفه بـ”الحصري” أن مسؤولي مارسيليا، لا يزالون مهتمون بضم الدولي الجزائري إلى فريقهم خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

كما أبرز المصدر ذاته، أن “لوام” قدم عرضا جديدا للنادي الايطالي. من أجل الحصول على خدمات بن ناصر، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

ولم يكشف موقع “لو 10 سوبر” عن تفاصيل العرض الفرنسي. مؤكدا أن مارسيليا سيقدم عرضا جديدا في الأيام القليلة المقبلة. لحسم صفقة لاعب “الخضر” الذي يملك عرضا جديا من اتحاد جدة السعودي.