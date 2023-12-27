ميلان يرفض تسريح بن ناصر لـ “الخضر”

كشف الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة سكاي سبورت الإيطالية ديمارزيو. عن تواصل إدارة ميلان مع الفاف للسماح لها بالاحتفاظ بالدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى 3 جانفي.

وقال ديمارزيو، اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” أن المفاوضات جارية بين النادي الإيطالي و المسؤولين عن الإتحاد الجزائري للسماح لنجم خط الوسط للبقاء. قصد لعب المباراة الهامة بين الروسونيري و نادي كالياري في مباراة كأس إيطاليا.

كما تطرق الصحفي ديمارزيو إلى أن إدارة النادي الإيطالي تسعى للظفر بخدمات بن ناصر. إلى جانب شوكويزي هو الأخرى الذي ينتظره موعد دولي هو الأخر.

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