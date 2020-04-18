ميلان يستدعي بن ناصر تحسبا للعودة إلى التدريبات

إستدعى فريق ميلان الإيطالي لاعبيه المحترفين من أجل العودة إلى إيطاليا كحد أقصى الخميس المقبل، من أجل إستئناف التدريبات الجماعية.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن نادي ميلان، طلب من نجومه المحترفين، على رأسهم الاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر، بالعودة إلى إيطاليا، بحلول الخميس المقبل، من أجل استئناف التدريبات الجماعية بداية شهر ماي المقبل.

ويمتلك الروسونيري 13 محترفا، غادر منهم 12 لاعبا مع بداية أزمة فيروس كورونا، وهم، زلاتان إبراهيموفيتش، رافائيل ليو، هاكان كالهانغلو، سيمون كايير، الحارس أسمير بيجوفيتش، لوكاس باكيتا، أنتي ريبيتش، فرانك كيسي، راد كرونيتش، سامو كاستيلليخو، إسماعيل بن ناصر، وثيو هيرنانديز، بينما بقى المدافع الإسباني موساكيو في إيطاليا.