ميلان يستفسر عن وضعية عوار

كشفت وسائل إعلام أوروبية اليوم الأربعاء، عن إهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب الجزائري بنادي ليون الفرنسي حسام عوار.

ونقل موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، أن نادي ميلان مهتم بالتعاقد مع عوار الذي سينتهي عقده مع فريقه الحالي ليون جوان 2023.

كما أضاف المصدر، أن النادي الإيطالي يضع اللاعب عوار من ضمن أولوياته للتعاقد معه، كوكيل حر الموسم المقبل، رغم وجود اللاعب محل أطماع العديد من الأندية الاوروبية.