ميلان يستهدف بن رحمة وينتظر مساعدة من بن ناصر

دخل لاعب الخضر، ونجم نادي واست هام الانجليزي، سعيد بن رحمة، دائرة اهتمامات نادي أسي ميلان الإيطالي، الراغب في ضمه الصائفة المقبلة.

وذكر موقع “سامبري ميلان” نقلا عن موقع “سيري ب”، بأن مسؤولي الروسونيري، معجبون بقدرات اللاعب السابق لنادي برينتفورد، ويخططون لجلبه إلى ميلان.

وأوضح المصدر ذاته، بأن تماطل البرتغالي، لياو، في تجديد عقده المنتهي صيف 2024، دفع إدارة ميلان، للبحث عن مهاجمين جدد، ووقع خيارهم على بن رحمة.

كما أبرز الموقع الإيطالي، بأن إدارة النادي “اللومباردي” تعول على لاعبها الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من أجل التوسط لها مع بن رحمة واقناعه بحمل ألوان النادي.

وفي سياق ذي صلة، أكد نفس المصدر، بأن قيمة بن رحمة، تتراوح ما بين 25 و30 مليون أورو، إلا أن مسؤولي ميلان يخططون لإبرام صفقة تبادلية مع واست هام، في حال ضمان الأخير، بقاءه في “البريميرليغ”. تقضي بانتقال لاعبهم البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس إلى النادي اللندني إضافة إلى 10 ملايين أورو مقابل الفوز بصفقة بن رحمة.