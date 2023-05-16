ميلان يستهدف “ريمونتادا” تاريخية أمام الانتر

تُلعب اليوم الثلاثاء، مواجهة إياب النصف النهائي لرابطة أبطال أوروبا، والتي تجمع بين إيسي ميلان ضد الإنتر.

وسيحتضن ملعب “جوسيبي مياتزا” المواجهة بين الفريقين، بداية من الساعة 20.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وسيكون الروسونيري مطالب بتدارك خسارته ذهابا بهدفين مقابل لاشيء، لبلوغ النهائي رقم 12 في تاريخه مشاركاته في المنافسة.

فيما سيسعى الخصم الإنتر، تأكيد تفوقه ذهابا، والتأهل للنهائي لأول مرة منذ 13 سنة، بعد آخر تتويج سنة 2010 ضد بايرن ميونيخ.