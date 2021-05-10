“ميلان” يشيد بـ “بن ناصر” !

أشاد نادي “ميلان” الإيطالي بالنجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، الذي قدم مباراة كبيرة أمام “اليوفي” سهرة أمس الأحد.

ونشر حساب “ميلان” عبر التويتر: “المايسترو.. قائد الفرقة الموسيقية.. اسماعيل بن ناصر”.

كما أن جماهير “الروسونيري” أكدت أن “بن ناصر” عاد لقمة مستواه في الوقت المناسب وفي المنعرج الحاسم.

فأصحاب الزي الأحمر والأسود ينافسون على مركز مؤهل لدوري الأبطال ويحتلون المركز الثالث قبل 3 جولات من النهاية.