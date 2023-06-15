ميلان يضع بن ناصر تحت رقابة طبيب أخصائي التغذية

قرّر نادي ميلان الإيطالي وضع الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر تحت الرقابة الغذائية والحماية من طرف أخصائي في المجال.

ووضع ميلان الايطالي طبيب مختص في الطب الغذائي منذ 3 أسابيع تقريبا للحفاظ على لياقة لاعبه البدنية و تجنب الوزن الزائد، في ظل ابتعاد بن ناصر عن المنافسة لمدة طويلة بسبب الإصابة التي تلقلها في لقاء ميلان وإنتر.

ونشر متوسط ميدان الخضر صورة له رفقة طبيبه الخاص، عبر ستوري له على “انستغرام” اليوم الخميس. كما أبدى سعادته الكبيرة بالتجاوب معه بشكل ايجابي.

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