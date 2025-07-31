ميلان يضع بن ناصر في صفقة تبادلية مثيرة!

أفادت صحيفة “La Repubblica” الإيطالية أن نادي ميلان قد اقترح صفقة تبادلية للتخلص من الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأوضح المصدر، أن إدارة “الروسونيري، تستهدف التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، دوشان فلاهوفيتش. في صفقة تبادلية مع بن ناصر، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو.

كما أشار المصدر ذاته، أن هذا العرض يعكس رغبة “الروسونيري” في تدعيم خط الهجوم بلاعب من الطراز العالي. إلا أن “السيدة العجوز” رفضت العرض مبدئيًا في انتظار تطورات المفاوضات بين الطرفين.

ويبدو أن إدارة يوفنتوس لا يُمانع التفريط في فلاهوفيتش، لكنها تطمح لتعويض مالي أكبر أو لاعب بمواصفات مختلفة.