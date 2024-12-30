ميلان يعلن إقالة البرتغالي فونسيكا

أعلن نادي أسي ميلان الايطالي، الذي يلعب له الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، اليوم الاثنين، رسميا عن إقالة مدربه البرتغالي، بابلو فونسيكا.

وجاءت إقالة فونسيكا، بسبب النتائج السلبية المسجلة هذا الموسم. وآخرها التعثر داخل الديار أمام روما، ضمن فعاليات الجولة الـ 18، وهي المباراة التي شهدت عودة بن ناصر، للمشاركة بديلا. بعد غياب فاق الـ 3 أشهر بسبب الإصابة.

وكان التقني البرتغالي، قد عُيّن على رأس العارضة الفنية لـ “الروسونيري” جوان 2024. خلفا لستيفانو بيولي، غير أن النتائج لم تكن في صالح المدرب القادم من ليل الفرنسي. بعدما قاد الفريق في 17 مباراة في الدوري، فاز بـ 7 وتعادل في 6 وانهزم في 4.