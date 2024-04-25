ميلان يفتح أبواب الرحيل أمام بن ناصر

أكدت تقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة نادي ميلان الإيطالي، قررت السماح للاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب تقرير موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن إدارة “الروسونيري” ستبدأ بتغييرات جذرية تحسبا للموسم المقبل، بداية من تغيير المدرب بيولي.

وأضاف ذات المصدر، أن اللاعب بن ناصر ضمن قائمة اللاعبين اللذين سيغادروا صفوف الميلان، رفقة كل من زملائه كايير، كالدارا، عدلي، تياو، يوفيتش.