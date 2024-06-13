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الرياضة

ميلان يقرر إحداث ثورة في الميركاتو و الضحية بن ناصر

بقلم فيصل زيان بوزيان
ميلان يقرر إحداث ثورة في الميركاتو و الضحية بن ناصر
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كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي ميلان، قرر تجديد صفوف فريقه، خلال الميركاتو الصيفي، تحسبا للموسم المقبل.

وحسب ما ورد في تقرير لموقع “كورييري ديلو سبورت”، فإن إدارة “الروسونيري”، تستهدف تدعيم صفوف الفريق، على مستوى وسط الميدان، والخط الهجومي.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة الميلان، تريد التعاقد مع لاعب اليوفنتوس، أدريان رابيو، ومن الممكن جدا، أن يتم بيع اللاعب بن ناصر، لحسم صفقة اللاعب الفرنسي.

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