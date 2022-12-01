ميلان يهنئ بن ناصر بهذه المناسبة
بقلم فيصل زيان بوزيان
هنأ صبيحة اليوم الخميس، نادي ميلان الإيطالي لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.
وغرد النادي الإيطالي، عبر تويتر، بمناسبة عيد ميلاد اللاعب بن ناصر الخامس والعشرين:عن طريق البر والجو والبحر. من المستحيل إيقافه”.
وأضاف ميلان في تغريدته:”عيد ميلاد سعيد عملاق خط الوسط إسماعيل بن ناصر”.
By land, air and sea. It’s impossible to stop him. #HBD, @IsmaelBennacer! 🎉
Un colosso del nostro centrocampo: tanti auguri Isma ❤️🖤#SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/48syxDLDKw
— AC Milan (@acmilan) December 1, 2022
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