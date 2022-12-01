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الرياضة

ميلان يهنئ بن ناصر بهذه المناسبة

بقلم فيصل زيان بوزيان
ميلان يهنئ بن ناصر بهذه المناسبة
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هنأ صبيحة اليوم الخميس، نادي ميلان الإيطالي لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وغرد النادي الإيطالي، عبر تويتر، بمناسبة عيد ميلاد اللاعب بن ناصر الخامس والعشرين:عن طريق البر والجو والبحر. من المستحيل إيقافه”.

وأضاف ميلان في تغريدته:”عيد ميلاد سعيد عملاق خط الوسط إسماعيل بن ناصر”.

بن ناصر يتخذ قرارا مهما بشأن مستقبله الكروي

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