ميلان يوافق على رحيل بن ناصر وهذه وجهته!

فتحت إدارة نادي أسي ميلان الايطالي، أبواب الرحيل في وجه لاعبها الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، المرتبط بعقد إلى صيف 2027.

وكشف موقع “Calciomio” الإيطالي نقلا عن موقع “Calciomercato” بأن مسؤولي النادي اللومباردي، لا يعارضون تسريح لاعب الخضر. في حال وصول عرض بقيمة 50 مليون أورو.

كما أبرز ذات المصدر، بأن إسماعيل بن ناصر، يتواجد محل أطماع فريقه السابق أرسنال الانجليزي، الذي يرغب بشدة في استعادته إلى جانب أندية الدوري السعودي.

مشيرا إلى أن الوجهة الأقرب للدولي الجزائري، الذي اكتفى هذا الموسم بـ 15 مشاركة مع “الروسونيري” ستكون نحو نادي أرسنال. في وقت يملك فيه ناديه حلولا كثيرة على غرار ياسين عدلي ويونس موسى وتيجاني ريجنديرز.