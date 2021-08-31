ميلان يوجه رسالة لبن ناصر بعد إلتحاقه بالخضر

وجه نادي إسي ميلان، رسالة للدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر بعد إلتحاقه بتشكيلة المنتخب الوطني، إستعدادا للمواجهتين أمام كل من جيبوتي وبوركينافاسو في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 القادمة بقطر.

وغرّد الحساب الرسمي لـ”الروسونيري” في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” بالتالي :”عد لنا سالما”.

وجاءت هذه الخرجة من الإيطاليين، لرغبتهم في إسترجاع متوسط الميدان وهو في صحة جيدة، خاصة وأنه عانى بما فيه الكفاية من شبح الإصابات خلال الموسم الماضي، والذي كان خلاله بصدد تقديم عروض رائعة، قبل أن يتوقف كل شيء بسبب سلسلة من المشاكل العضلية.

ويُرتقب أن يكون اليساري ركيزة أساسية دون نقاش، في التحديات القادمة لمحاربي الصحراء، خاصة وأن جمال بلماضي يضع فيه ثقة مطلقة، نادرا ما خيبها القائد الأسبق لرديف آرسنال.