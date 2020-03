“ميلان” يوقف “بن ناصر” عن التدريبات !!

الروسونيري أكد عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن توقف زملاء النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” عن التدريبات.

الفريق اللومباردي أضاف ان أشبال “بيولي” سيعودون للتدريبات يوم الإثنين 16 مارس على الساعة 14:00 إلا في حال حدوث تطورات جديدة.

قرار الإدارة الميلانية يأتي بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا واتخاذ الحكومة الإيطالية لقرار توقيف السيريا إلى غاية 03 أفريل.

First team training suspended until 15/3/20. Training resumes, unless otherwise indicated, on 16/3/20 at 2pm

Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 15 marzo. La Prima Squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14.00 pic.twitter.com/WevYVJX66F

