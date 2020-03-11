“ميلان” يوقف “بن ناصر” عن التدريبات !!

كشف بصفة رسمية فريق ميلان الإيطالي عن غلق مركز التدريبات “ميلانيلو” الى غاية ال16 مارس الحالي.

الروسونيري أكد عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن توقف زملاء النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” عن التدريبات.

الفريق اللومباردي أضاف ان أشبال “بيولي” سيعودون للتدريبات يوم الإثنين 16 مارس على الساعة 14:00 إلا في حال حدوث تطورات جديدة.

قرار الإدارة الميلانية يأتي بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا واتخاذ الحكومة الإيطالية لقرار توقيف السيريا إلى غاية 03 أفريل.