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الرياضة

ميلان يُعلن تجديد عقد إبراهيموفيتش

بقلم فيصل زيان بوزيان
ميلان يُعلن تجديد عقد إبراهيموفيتش
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أعلن نادي أيسي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد مهاجمه المخضرم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأعلن حامل اللقب الدوري الإيطالي، ميلان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، تجديد عقد لاعبه “إيبرا”، لموسم إضافي.

كما أكد النادي الإيطالي، أن زلاتان سيستمر في إرتداء الرقم 11 مع الفريق.

رابط دائم : https://nhar.tv/CHakb
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