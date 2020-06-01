ميلان يُغلق الأبواب على بن ناصر

يتجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، للإستمرار مع ناديه إسي ميلان، وهذا رغم المُقترحات الكبيرة التي وصلته مؤخرا.

وأشارت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” وقناة “بي إن سبورتس”، بأن مُسيري الروسونيري والرجل القوي الجديد في الفريق رالف رانكيك رافضون لفكرة التخلي عن النجم الصاعد.

وجاء هذا الموقف، بعد توصل الجميع داخل الفريق اللومباردي لقناعة بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية يمثل المُستقبل ولا يمكن الإستغناء عنه بسهولة.

يُشار بأن أفضل لاعب في الكان 2019، مُتابع من العملاقين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، اللذين يسعيان لإستقدامه خلال الميركاتو الصيفي القادم.