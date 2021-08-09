ميلان يُقدم عرضا رسميا لنجم الخضر المُستقبلي

قدم فريق ميلان الإيطالي عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب الفرانكو-جزائري لنادي بوردو الفرنسي “ياسين عدلي”.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن النادي اللومباردي قدم 10 ملايين يورو للتعاقد مع ياسين عدلي، نجم بوردو، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

ولعب عدلي لمنتخبات فرنسا للشباب، تحت 16 و17 و18 و19 و20 عاما، لكن تقارير صحفية ذكرت قبل عدة أشهر، أنه يرغب في تمثيل بلده الأصلي الجزائر.

وبرز صاحب ال21 ربيعا في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب، ثم انتقل مقابل 5.5 مليون يورو إلى بوردو، في شهر جانفي 2019.

ويمتد عقد “رابيو الجديد” مع بوردو حتى جوان 2023، ويستطيع أداء دور صانع الألعاب، أو لاعب الوسط المتقدم.