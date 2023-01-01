ميلان يُقرر القيام بخطوة جديدة لتجديد عقد بن ناصر

كشفت مصادر إعلامية اليوم أن نادي “أي سي ميلان” الايطالي قرر القيام بخطوة جديدة للاحتفاظ بنجمه إسماعيل بن ناصر.

شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أكدت أن إدارة ميلان ستُقدم عرضا جديدا لبن ناصر الذي ينتهي عقده صيف سنة 2024.

وأضاف ذات المصدر أن العرض الجديد لا يتجاوز 3.5 مليون أورو كراتب سنوي رغم أن “إسما” يُطالب بـ4.5 مليون أورو سنويا.

ذات المصدر، أردف أن إدارة الروسونيري، واثقة من قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الجزائري بشأن التجديد.