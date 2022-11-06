ميلان يُقرر القيام بخطوة جديدة لتجديد عقد بن ناصر

قررت إدارة ، ميلان، الايطالي، القيام بخُطوة جديدة لتجديد عقد النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

حيث اتفق، ميلان، مع “إسما” ووكيل أعماله، موسى سيسوكو، على عقد اجتماع جديد وفق ما كشف عنه موقع “كالتشيو ميركاتو”.

كما أضاف الموقع الايطالي أن مُناقشة العقد الجديد لبن ناصر ستتم خلال جلسة خاصة أثناء كأس العالم “قطر 2022”.

خاصة وأن الملاك الجدد لميلان يتمسكون ببن ناصر الذي ينتهي عقده صيف 2024 ويُطالب براتب صافي يبلغ 4 مليون أورو سنويا لتجديد عقده.