ميلة:إعداد القوائم الأولية الخاصة بالتعويضات لفائدة المتضررين من الزلزال

كشف والي ولاية ميلة، أنه تم إعداد القوائم الأولية الخاصة بمختلف صيغ التعويضات لفائدة العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب الولاية أوت الماضي.

وجاء في بيان مصالح الولاية، “أنه تم إعداد القوائم الأولية الخاصة بمختلف صيغ التعويضات لفائدة العائلات المتضررة و رفع بإذن الله الغبن عنهم بتوفير حسب رغباتهم المبداة مسبقا، كل من صيغة إعادة الإسكان أو الإعانة للكراء أو الإعانة للترميم.”

وأوضح البيان، أن المعنيين بالأمر سيتم الاتصال بهم من طرف مصالح الدائرة للتقرب منها قصد سحب الإستدعاءات لإجراء بصفة مستعجلة عملية القرعة لتحديد سكن كل مستفيد بموقع سكنات فرضوة بالموازاة مع عملية تسليم قرارات إعانات للكراء.

وأشار المصدر نفسه، أن هذه العملية تشكل المرحلة الأولى في التكفل بإنشغالات المواطنين.



وتجدر الإشارة انه ستكون عملية موالية بعد استلام القوائم الإضافية التي هي قيد الدراسة على المستوى المركزي لتشمل التكفل بكل الملفات المودعة على مستوى الدائرة .



وفي هذا الصدد، فإن كلمواطن لم يتم قبول ملفه، سيحضى بإمكانية القيام بالطعن و تدوينه في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض على مستوى الدائرة .