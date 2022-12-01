ميلة: أحكام متفاوتة بين البراءة و3 أعوام لموقوفي الشغب

أدانت محكمة ميلة حال فصلها في قضايا الجنح بإدانة المشتبه فيهم الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي عرفها حي الخربة من شغب خلال تنفيذ إجراءات القوة العمومية لهدم المدرسة الابتدائية والمتوسطة المتضررتين من زلزال 2020 لحماية الأمن العام وعقب استغلالهما بشكل مخالف من اناس من خارج الحي.

حيث تراوحت الأحكام بين البراءة لشخص واحد و إدانة شخصين بعقوبة عام حبس مع الإفراج بينما قضى رئيس جلسة الجنح بادانة 11 شخصا بعقوبة 3 أعوام حبسا نافذا مع الايداع في الجلسة وجميعهم غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم.

وكانت مصالح الأمن تعمد الى تنفيذ تسخيرة القوة العمومية لهدم هاتين المنشأتين العموميتين التربويتين قبل أن يتعرضوا للاعتداءات الخطيرة.

وأكد ممثل الحق العام في مرافعته خلال جلسة المحاكمة أن الدولة عوضت المتضررين من الزلزال بشقق و قطع أرضية ومساعدات مالية معتبرة للكراء على مدار 3 سنوات كاملة مضيفا أن والي الولاية أصدر قرارا وجرى إبلاغ الرأي العام به تعليقا، قبل أسابيع بشأن إقرار هدم المتوسطة و الابتدائية ما يعني حسن نية الإدارة مستطردا في مرافعته أن الاحتجاج السلمي الذي قام به بعض السكان من حي الخربة قبل احداث العنف جرى تاطيره وضمان تامينه ودون عرقلة مشيرا من خلال ذات المرافعة في جلسة المحاكمة أن التعدي على رجال القوة العمومية خلال تنفيذ تسخيرة أمر غير مقبول.

واعتبر ممثل الادعاء العام أن الكاميرات محل استغلال لتوقيف اي شخص متورط لوجوبية احترام القانون .

وأضاف أنه لأول مرة يبلغ تعداد المصابين من رجال القوة العمومية خلال تنفيذ تسخيرة ما يفوق 100 شخص من رجال الأمن واعتبر الوقائع تعنت منظم ومدبر ملتمسا الصرامة في الحكم .