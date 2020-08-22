ميلة: أزيد من 18 مليون دج لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق وتساقط حبات البرد

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
ميلة: أزيد من 18 مليون دج لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق وتساقط حبات البرد
بقلم م . فيصل

كشف المدير المحلي للصندوق  الجهوي للتعاون الفلاحي بميلة أن قيمة التعويضات الفلاحين المتضررين بفعل تساقط حبات البرد والحرائق بلغت عن أزيد من 18 مليون و300 ألف دج.

ووفق ما أفاد به ذات المسؤول لوأج أن الصندوق أحصى 66 ملفا متعلقا بالأضرار التي خلفها تساقط حبات البرد.

وهذا حسب خبرات معاينة المحاصيل المتضررة وذلك على مساحة إجماليه فاقت 800 هكتار تتمركز غالبيتها ببلدية زغاية.

أين قاربت القيمة الإجمالية للتعويضات المخصصة لهذا النوع من الأضرار 15 مليون دج.

كما تم إحصاء 25 ملفا متعلقا بتضرر المحاصيل من حبوب وبقول جافة نتيجة الحرائق على مساحة إجمالية قدرت ب170 هكتار.

ما أدى إلى منح تعويضات مالية للفلاحين المتضررة حقولهم بقيمة فاقت 3 مليون و 300 ألف دج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=874718

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com