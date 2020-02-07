ميلة.. أمن تاجنانت يُوقف 4 أشخاص ويسترجع دراجة نارية مسروقة

تمكن عناصر أمن تاجنانت، بميلة، من توقيف 4 أشخاص و استرجاع دراجة نارية مسروقة، حسب ما أفاد به بيان أمن الولاية.

وقال البيان، أنّه تم حجز 210 قرص من المؤثرات العقلية، وكمية من المخدرات، وسلاح أبيض محظور، كما أنّه تم استرجاع دراجة نارية مسروقة.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي عناصر الأمن لمعلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشخصين يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أحياء المدينة.

وعليه تم وضع نقاط مراقبة وترصد بوسط المدينة وأطرافها مكنت من توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 18 و26 سنة.

وحجز كمية من المخدرات و08 كبسولات من نوع بريقابالين ومبلغ مالي قدر بـ 8 آلاف و500 دينار ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن.

كما أنّ التحقيق المعمق مع المشتبه فيهما مكّن من الوصول إلى شريكيهما البالغين من العمر 20 و23 سنة.

حيث عثر بحوزتهما على 202 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور واسترجاع دراجة نارية مسروقة.

المشتبه فيهم الأربعة قدموا أمام النيابة المختصة بمحكمة شلغوم العيد، أين صدر في حقهم أمر إيداع.