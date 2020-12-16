ميلة: أوامر بتسريع وضع خزانات البروبان بالمدارس حيز الخدمة وتجديد تجهيزات المطاعم

تفاعلت مباشرة السلطات المحلية بولاية ميلة وعقدت اليوم الاربعاء استعجاليا اجتماعا لدراسة وضعية التمدرس من جانب الاطعام والتدفئة و النقل.

أين اسديت توجيهات وتعليمات بتدعيم وتجديد التجهيزات الخاصة بالاطعام المدرسي من أواني وأدوات تستعمل.

مع تعجيل كافة العمليات المتعلقة بتوفير الوجبات الساخنة و المتوازنة لجميع التلاميذ و توفير التدفئة مع الحث على ضرورة التنسيق لرفع جميع العراقيل الخاصة بابرام الصفقات المتعلقة بالتمدرس وتوضيح الاجراءات الازمة لمعالجة العراقيل.

وقد وجه والي ولاية ميلة عبد الوهاب مولاي في الاجتماع الذي ترأسه رفقة الأمنية العامة للولاية على استدراك النقص المسجل في المطاعم المدرسية واحصائه مع استباق التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي.

مع الإسراع في وضع خزانات البروبان حيز الخدمة مع الصيانة الدورية لأجهزة التدفئة و وضع فرق خاصة للتدخل الفوري .

وبخصوص مشاكل النقل التي تطرح فيها مشاكل غياب السائقين المؤهلين كلف مدير الإدارة المحلية بالتنسيق مع الوظيف العمومي لمعالجة الانشغال.