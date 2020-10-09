ميلة.. أول عملية زرع الورك الصناعي بمستشفى “مغلاوي”

باشر قطاع الصحة في ولاية ميلة لأول مرة عمليات لزرع الورك الصناعي.

اشرف على العمليات البروفيسور، بورحلة عبد الرحمان، المستشفى الجامعي قسنطينة على العملية.

وذلك بمشاركة تسعة أطباء مختصين في العظام منهم الدكتور، بلمهبول وزيد وبغيبغ ولبيض ومريخي.

بالإضافة إلى دكاترة مختصين في التخدير الدكتورة بلكامل وبلاغة وبوشلوش، وبن دالي.

العملية الجراحية دامت قرابة الساعتين من الزمن.

أين خصصت قاعتين جهزتا لهذا الغرض بمستشفى الاخوة مغلاوي.

وتبلغ العملية الواحدة للورك الصناعي في القطاع الخاص أو خارج الوطن ما يزيد عن 50 مليون سنتيم بينما بالقطاع العام مجانا .