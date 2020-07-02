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ميلة: إحالة ملف فساد الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي على القضاء

أخبار الجزائر
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ميلة: إحالة ملف فساد الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي على القضاء
بقلم سفيان بوعون

أحالت مصالح الأمن الوطني بولاية ميلة ملف فساد الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية ميلة على العدالة بعد تحقيقات دامت عدة أشهر.

حيث تم تقديم 9 أطراف على وكيل الجمهورية بمحكمة ميلة والذي بعد الاستماع إليهم ومواجهتهم بالجرم أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة .

والذي من جهته أصدر قرارا بالوضع تحت الرقابة القضائية لصاحب ملبنة قروز ببلدية وادي العثمانية تحت الرقابة القضائية و وضع تحت الرقابة القضائية إيضا عضو بمجلس إدارة الصندوق .

فيما أفرج عن ستة اشخاص غاب عن اجراءات المثول المدير السابق للصندوق لأسباب صحية .

ويواجه المتهمون التسعة تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة و مخالفة التشريع والتنظيم المعمول به في الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور.


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