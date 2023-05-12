قناة النهار ميلة/ إحباط تسويق 200 قنطار من الحمص سقيت بالمياه القذرة بقلم قناة النهار نشر في 12 ماي 2023 - 09:59 فلاحة شارك غرِّد أرسل 107 0 ميلة/ إحباط تسويق 200 قنطار من الحمص سقيت بالمياه القذرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CnLbH اقرأ أيضا إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات قناة النهار 29 أفريل قدوم أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 11 ماي باتنة : 12 كلبا متشردا ينـ.ـهشون جسد طفل حتى المـ.ـوت قناة النهار 06 ماي قسنطينة : إقبال كبير على محلات الأكل السريع بعد شهر من الصيام قناة النهار 24 أفريل بشار: عجز كبير في الإنتاج الفلاحي المحلي والاستنجاد بالإمداد من شمال البلاد قناة النهار 04 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يعلق على خسارة المنتخب الوطني للناشئين بثلاثية قناة النهار 11 ماي هذا ماقاله وزير الفلاحة بخصوص الشركة التي وصفها الرئيس بـ "المفلسة" قناة النهار 08 ماي ريبورتاج : ثيفسوين..عيد ربيع سكان منعة بباتنة قناة النهار 26 أفريل رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن قناة النهار 01 ماي شاهد عملية تلقيح الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج بالوادي قناة النهار 27 أفريل