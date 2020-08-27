ميلة.. إخماد حريق بغابة مشتة التارية في ترعي باينان

تم اليوم إخماد حريق الذي شب في غابة، بالمكان المسمى مشتة التارية بلدية ودائرة ترعي باينان بولاية ميلة.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة ترعي باينان مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي النجاء والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لولاية ميلة من اخماد الحريق.

وتم تسجيل احتراق مساحة معتبرة من غابة أشجار البلوط والأحراش وعدد كبير من أشجار الزيتون وبعض أشجار التفاح والإجاص.

العملية مكنت من إنقاذ مساحة شاسعة من الغابة والأحراش وتجمع سكاني وحظائر لتربية المواشي. إستمرت عملية الإخماد لأكثر من 09 ساعات و 30 دقيقة.