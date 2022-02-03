ميلة: إسترجاع قرابة نصف مليار سنتيم مسروقات

كما تمكنت عناصر الأمن الوطني في ولاية ميلة سابقا من إحباط محاولة طرح أوراق مالية مزورة بسوق المواشي .

وسمحت العملية من حجز 15 مليون سنتيم مزورة من فئة ألفي دينار جزائري. بالإضافة كذلك إلى استرجاع 22 مليون من عائدات التداول.

وقد تم توقيف شخص ينحدر من ولاية سطيف في العملية اتضح بأن الأوراق المالية التي بحوزته تحمل ذات الرقم التسلسلي. وهو ما انتهت إليه أيضا نتائج الخبرة البنكية بعد عرض الأوراق المحجوزة للتأكد من سلامتها.

كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمعية الدرك الوطني، من توقيف شخص وحجز 5 صفائح مخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة. بمعية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد خلوف كتيبة التلاغمة والمجموعة الإقليمية ميلة، من توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات، في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات.

وتم حجز 5 صفائح من الكيف المعالج ومركبة سياحية، إضافة إلى وسائل التقطيع و الاتصال.