ميلة.. إسترجاع 18 مركبة مسروقة منذ بداية السنة الجارية

تمكنت مصالح الأمن الوطني بميلة من استرجاع 18 مركبة مسروقة منذ بداية السنة الجارية.

كشفت أرقام رسمية صادرة عن مصالح الأمن الوطني بميلة عن استرجاع 18 مركبة مسروقة منذ بداية العام الحالي.

واستنادا لذات المصدر فان العمليات الأمنية التي تعود لمصالح الشرطة القضائية سواء لأمن الولاية أو أمن الدوائر و الحواضر سمحت.

كما تمت ذات المصالح من تفكيك عدة شبكات وطنية ودولية هاته الأخيرة ترجح مصادر مطلعة أن تكون ببلدية تاجنانت.

وأشارت المصالح الأمنية ذاتها أنه من مجموع 18 مركبة مسروقة سواء باقليم ولاية ميلة او بقية ولايات الوطن تم استرجاعها منها 14 سيارة سياحية و 4 شاحنات سلمت لمالكيها واخذت الملفات والقضايا مساراها القضائي.