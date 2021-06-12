ميلة: إسقاط اسم مرشح من قائمة حرة لتورطه في قضية مال فاسد

تم إسقاط اسم مرشح بولاية ميلة من قائمة حرة للانتخابات التشريعية الجارية حاليا تحمل اسم تجمع الأحرار. لتورطه في قضية مال فاسد. حسبما أورده المكلف بالإعلام بالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أحمد لكحل للتلفزيون الجزائري.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الشخص كان يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي العثمانية. وجاء قرار إسقاطه من الترشح بعد استشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. حيث قضت بذلك لثبوت إدانته بعقوبة تمس بقانون الانتخابات. والمتمثلة في تورطه بقضية مال فاسد.

وحسبما أورده المكلف بالإعلام في المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تم إسقاط اسم هذا المرشح من هذه القائمة الحرة دون تعويضه. بحيث حملت البطاقة الممثلة لها في مكاتب الاقتراع صور وأسماء تسعة أشخاص بدلا من 10.