ميلة: إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 15 شخصا كحصيلة أولية في حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية ميلة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة على الساعة 07سا59د. من أجل حادث انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 05. بقرب من محطة الخدمات ببلدية ودائرة شلغوم العيد.

وخلف الحادث إصابة 15 شخص لهم إصابات مختلفة.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 06 سيارات إسعاف، وشاحنة نجدة وشاحنة إطفاء، حيث تتواصل العملية.