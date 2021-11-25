ميلة..إصابة 3 أشخاص بحروق اثر تسرب الغاز من قناة الربط

تسبب تسرب لغاز المدينة من قناة الربط المتواجدة بإقليم بلدية القرارم قوقة بولاية ميلة في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة .

وقالت الحماية المدنية بأنها سجلت التسرب، مع نشوب حريق بجانب الطريق الوطني رقم 27 قرب محطة خدمات أحد الخواص .

المصابين وهم ( د و ) حروق من الدرجة الثانية بالساعد الأيمن والرجلين( ب ع ) حروق من الدرجة الثانية والرجلين واليدين و ( ب ش ) في حالة صدمة .

تلقوا الإسعافات وحولوا للاستعجالات بالقرارم قوقة لتلقي المتابعة مع وضع جهاز أمني لتغطية وتأمين عملية إصلاح وتلحيم القناة.