ميلة..إصابة 3 أشخاص بحروق اثر تسرب الغاز من قناة الربط
بقلم سفيان.ب
تسبب تسرب لغاز المدينة من قناة الربط المتواجدة بإقليم بلدية القرارم قوقة بولاية ميلة في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة .
وقالت الحماية المدنية بأنها سجلت التسرب، مع نشوب حريق بجانب الطريق الوطني رقم 27 قرب محطة خدمات أحد الخواص .
المصابين وهم ( د و ) حروق من الدرجة الثانية بالساعد الأيمن والرجلين( ب ع ) حروق من الدرجة الثانية والرجلين واليدين و ( ب ش ) في حالة صدمة .
تلقوا الإسعافات وحولوا للاستعجالات بالقرارم قوقة لتلقي المتابعة مع وضع جهاز أمني لتغطية وتأمين عملية إصلاح وتلحيم القناة.
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