ميلة..إصابة 4 أشخاص اثر انحراف سيارة بحي السلاسل في بلدية القرارم قوقة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، امسية اليوم، اثر حادث مرور تمثل في إنحراف سيارة بحي السلاسل بلدية ودائرة القرارم قوقة بولاية ميلة.

هذا وسجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية القرارم قوقة تدخلها على الساعة 20.05 سا لأجل هذا الحادث، ـأين اسعف المصابون في حين المكان وحولوا إلى مصلحة الإستعجالات القرارم قوقة.

ويتعلق الأمر بكل من ( ب.ص) 29 سنة في حالة صدمة وهو سائق السيارة، (ب.و) 22 سنة أيضا في حالة صدمة، ( ن.ن) 30 سنة له كسر بالأنف

والمعصم الأيمن وجروح بالرجلين، (ب.ف) 23 سنة متعدد الإصابات و في حالة حرجة.

وبالنسبة للخسائر المادية فلقد تحطمت مقدمة ومؤخرة السيارة جزئيا (رونو 19) تحمل ترقيم ولاية ميلة.