ميلة: إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارتين بشلغوم العيد

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية شلغوم العيد، في ميلة، اليوم الأربعاء، لأجل حادث اصطدام سيارتين audi A3 ، داسيا لوغان.

وحسب الحماية المدنية لميلة، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 05أ بالقرب من محطة الخدمات سعيدي بلدية ودائرة شلغوم العيد.

وخلف حادث اصطدام سيارتين بالقرب من محطة الخدمات سعيدي إصابة 4 أشخاص بجروح، تتراوح أعمارهم بين 29 سنة و3 سنوات.

وتم تحويل الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى شلغوم العيد، بعد تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان.

وأوصت مديرية الحماية المدنية لولاية ميلة جميع السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة واحترام قانون المرور لتجنب وقوع الحوادث.