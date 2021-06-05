ميلة: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بينهم رضيع

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في ولاية ميلة، على الساعة 23 سا 53د، لأجل حادث مرور. تمثل في إصطدام شاحنة ذات مقطورة وحافلة نقل المسافرين تعمل على خط باينان – الجزائر العاصمة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية ميلة، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 79 بلدية عين التين دائرة ميلة. ونجم عنه 04 ضحايا من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 03 أشهر و35 سنة.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية ميلة أن الضحايا، لهم إصابات متفاوتة الخطورة. أسعفوا بعين المكان وحولوا إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى ميلة.