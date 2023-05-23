قناة النهار ميلة : إكتشاف 40 ألف قنطار من الحمص الفاسد بقيمة تفوق 30 مليار بقلم قناة النهار نشر في 23 ماي 2023 - 09:00 شارك غرِّد أرسل 284 0 ميلة : إكتشاف 40 ألف قنطار من الحمص الفاسد بقيمة تفوق 30 مليار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cJdB2 اقرأ أيضا فالحلوة والمرة / ثنائي ولاأروع😍" شاكر وشهيناز" كوّنوا أسرة بعد قصة حب😍 ترقّبوها" قناة النهار 05 ماي هذا ماقاله وزير الفلاحة بخصوص الشركة التي وصفها الرئيس بـ "المفلسة" قناة النهار 08 ماي تيارت : الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار قناة النهار 02 ماي "ارزقي رمان :" أولياء اللاعبين سبب إنهيار الكرة الجزائرية قناة النهار 04 ماي بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي وزير التربية : محاولة بائسة لإغراق الوطن بكميات من المخدرات والوزارة سطرت برنامجا خاصا للتحسيس قناة النهار 20 ماي الدبلوماسية الجزائرية وحل النزاعات الإقليمية والعربية..حنكة ومبادئ ثابتة قناة النهار 08 ماي دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر قناة النهار 07 ماي مشتقات التمور من "مش دقلة " تشهد إستهلاكا واسعا داخل و خارج الوطن قناة النهار 22 ماي