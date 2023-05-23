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قناة النهار

ميلة : إكتشاف 40 ألف قنطار من الحمص الفاسد بقيمة تفوق 30 مليار

بقلم قناة النهار
ميلة : إكتشاف 40 ألف قنطار من الحمص الفاسد بقيمة تفوق 30 مليار
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ميلة : إكتشاف 40 ألف قنطار من الحمص الفاسد بقيمة تفوق 30 مليار

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