ميلة.. إنشاء النادي الأدبي لدار الشباب الشهيد محمد لدرع

تعززت الساحة الثقافية والأدبية بولاية ميلة بإنشاء النادي الأدبي لدار الشباب الشهيد محمد لدرع بعاصمة الولاية أين نظم اليوم أولى أنشطته.

وقد عرف حفل افتتاح أنشطة النادي الجديد حضور عديد المهتمين بالحقل الثقافي عموما والأدبي خصوصا بولاية ميلة.

من بينهم أدباء وشعراء محليون و آخرون قدموا حتى من الولايات المجاورة على غرار ولاية قسنطينة.

الهدف من إنشاء هذا النادي هو لم شمل أدباء الولاية واكتشاف المواهب الفتية وإتاحة الفرصة لها.

لإبراز ميولاتها وقدراتها الأدبية علاوة على التخلص من الظواهر السلبية التي برزت على الساحة الثقافية .

برنامج عمل النادي يتضمن أمسيات وأنشطة تنظم بشكل دوري وسيتم في كل نشاط استضافة أحد الأدباء المحليين الذي سيعرض أعماله.

كما سيتخلل النشاط 3 فقرات بدايتها ستكون بفقرة “لحظة البوح”.

التي يقدم من خلالها الضيف للجمهور من خلال حوار يجرى معه ثم فقرة “الرسم بالكلمات” وفيها يقدم الأديب أعماله للحضور.

أما الفقرة الثالثة فهي “عناقيد الإبداع” وفيها يفسح المجال للأدباء الحاضرين كجمهور لتقديم مقتطفات من أعمالهم.