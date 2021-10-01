ميلة: إنقاد شخص عالق داخل سياراته في واد

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة، من إنقاد شخص عالق في سياراته بمجرى واد بالمكان المسمى قرية بن بوالعيد.

وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ميلة على الساعة 17و01 دقيقة، من أجل إنقاد شخص عالق في سياراته بمجرى واد.

واضاف البيان أن الشخص مصاب بكسر في رجله اليمنى، بالمكان المسمى قرية بن بوالعيد ببلدية واد السقان، تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي.