ميلة: إيداع تلميذة وشقيقتها الحبس للمساس بنزاهة الامتحانات بشلغوم العيد

امر وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة بتطبيق إجراءات المثول الفوري على شقيقتين ضبطتا متلبستين بالمساس بنزاهة الامتحانات .

حيث مثلت الأختين وهما تلميذة ممتحنة و الثانية كانت خارج مركز الاجراء متقن خيرة زروقي تملي عليها الأجوبة.

وقد وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد تهم جنحة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات بتسريب أجوبة امتحانات نهاية التعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد ( بلوتوث)

وقد حققت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمضبحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة في تفاصيل التقنية وانتهت بتثبيت الاتصالات وآليات التواصل ومدة العملية .

وقد مثلت الأختين امام قاضي الحكم في جلسة علنية اين تم تأجيل القضية إلى الاسبوع القادم مع ايداع الأختين الحبس.