ميلة: إيداع صاحب مذبح سري للدواجن الحبس بشلغوم العيد

أودع قاضي جلسة الجنح بمحكمة شلغوم العيد مجلس قضاء ميلة صاحب المذبح غير الشرعي للدواجن الحبس طبقا لاجراءات المثول الفوري.

وأحالت فرقة الابحاث للدرك الوطني المشتبه فيه “س ب” على نيابة الجمهورية بعد أن اوقفته متلبسا بالنشاط الموجه للاستهلاك البشري.

عملية التوقيق مكنت من حجز 30 قنطار من الدجاج والأحشاء الفاسدة.

ويواجه المشتبه فيه عدة تهم منها جنحة الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائية وجنحة خداع المستهلك حول صلاحية المنتوج.

وكذا وضعه منتوج فاسد للاستهلاك البشري مع العلم انه فاسد للبيع.

ومن المنتظر أن يتم مقاضاة صاحب المذبح غير الشرعي للدواجن الأحد القادم.