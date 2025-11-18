ميلة.. اختناق 4 أشخاص بالغاز السام

أصيب 4 أشخاص باختناق وضيق في التنفس جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 600 مسكن، ببلدية سيدي مروان بولاية ميلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا00د لأجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي 600 مسكن، ببلدية ودائرة سيدي مروان.

حيث خلّف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و 38 سنة. يعانون من صعوبة في التنفس، و تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور