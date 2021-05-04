ميلة.. ارتفاع حالات التسمم الغذائي إلى 253 شخصا تناولوا حلويات ومرطبات من محل واحد

ارتفع عدد حالات التسمم الغذائي لأشخاص استهلكوا حلويات ومرطبات اقتنوها من محل بمدينة ميلة إلى أكثر من 253 شخصا.

ولا تزال 9 حالات قيد الاستشفاء فيما تم تسريح البقية إلى منازلهم.

ونقلت الاذاعة الجزائرية توضيح مديرة الصحة والسكان بالولاية، سميرة دكاري، أن الأشخاص المصابين ينحدرون من ميلة والقرارم قوقة وسيدي مروان.

وأضافت المديرة، أن كلهم اقتنوا مرطبات وحلويات من محل واحد يقع بوسط مدينة ميلة ما تسبب في حالة تسمم جماعي.

وأفادت ذات المتحدثة،أن عدد حالات التسمم الغذائي قد أخذ “منحنى تصاعديا”، حيث تعرض له أشخاص من الجنسين ومن مختلف الأعمار.

وتبقى عملية استقبال الحالات المشكوك في تعرضها للتسمم الغذائي متواصلة -حسب دكاري- التي أكدت على تسخير كافة الظروف المادية والبشرية.

وأشارت ذات المتحدثة أنه تم إيفاد فرقة مختلطة بين مصالح الصحة والتجارة إلى محل الحلويات والمرطبات وأخذ عينات لفحصها مخبريا.