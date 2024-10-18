ميلة: ارتفاع حصيلة المصابين في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين إلى 27

ارتفعت حصيلة المصابين في حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية ميلة إلى 27.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة على الساعة 07سا59د. من أجل حادث انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 05. بقرب من محطة الخدمات ببلدية ودائرة شلغوم العيد.

وخلف الحادث إصابة 15 شخص لهم إصابات مختلفة كحصيلة أولية، ثم ارتفعت إلى 27.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 06 سيارات إسعاف، وشاحنتي إطفاء.