ميلة: استدعاء مديرة التربية السابقة للتحقيق

علمت النهار اون لاين بأن قاضي التحقيق بمحكمة ميلة، استدعى مديرة التربية السابقة لولاية ميلة للتحقيق القضائي.

وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بتحقيق أمني كانت قد أجرته مصالح الدرك الوطني حول ملف مسابقة نواب المقتصدين عام 2018.

وتواجه مديرة التربية، بانتظار توجيه الاتهام بشكل نهائي وإحالة الملف حسب تقدير قاضي التحقيق، جرم سوء استغلال الوظيفة .

وشكلت مسابقة نائب المقتصد ضجة كبيرة، بسبب إصرار مفتشية الوظيف العمومي على احترام كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها.

ورفضها تمرير القائمة التي أرسلتها مديرية التربية على خلاف الواردة من مركز إجراء المسابقة.