قناة النهار ميلة : الأمطار تفضح عيوب المجاري وتلحق الأضرار بالمواطنين بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ماي 2023 - 15:15 شارك غرِّد أرسل 146 0 ميلة : الأمطار تفضح عيوب المجاري وتلحق الأضرار بالمواطنين. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/96TuM اقرأ أيضا الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي الأعلاف.. الموالون بصوت واحد.. رفع حصة الشعير لإنقاذ الأنعام قناة النهار 13 ماي تبسة / دور الدرك الوطني في تسيير الأزمات والأخطار الكبرى ضمن مخطط تنظيم النجدة قناة النهار 19 ماي رئيس الجمهورية: يجب أن يكون صوت الجزائر في إفريقيا مسموعا قناة النهار 06 ماي شاهد صراحة رجل جزائري.. كذبت كذب عظيم وتزوجت 3 نساء بهذه الطريقة!! قناة النهار 15 ماي أمينة يونسي: إنشاء بنك البذور حتمية لأن تكلفة إقتنائها من الخارج أًصبحت مكلفة قناة النهار 22 ماي مشتقات التمور من "مش دقلة " تشهد إستهلاكا واسعا داخل و خارج الوطن قناة النهار 22 ماي قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف قناة النهار 09 ماي باتنة: تسليم أول سيارة من نوع فيات 500 لأول زبون قناة النهار 09 ماي داخل الـ18: شبان الخضر بلا "كان" ولا "مونديال".. سنوات الضياع تتواصل.. لا تكوين ولا هم يحزنون قناة النهار 13 ماي