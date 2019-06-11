ميلة.. الإستماع للشهود في قضية النصب على الحجاج بتأشيرة المجاملة

تتواصل محاكمة 14 متهما في النصب على الحجاج بتأشيرة المجاملة بمحكمة ميلة، حيث يتم الان الاستماع للشهود في القضية.

وللساعة الثامنة على التوالي تتواصل بمحكمة الجنح في المدينة استجواب المتهمين وسماع الشهود في شبكة النصب والاحتيال والمشاركة في النصب ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

حيث لغاية الساعة الثامنة والنصف تم الانتهاء من استجواب المتهمين 14 و جميع الضحايا وباشرت هيئة المحكمة في سماع الشهود.

للإشارة انه يوجد 87 ضحية دفعوا قيمة مالية قدرها 6 ملايير سنتيم جمعت من الراغبين في أداء مناسك الحج التأشيرة المجاملة حج 2018 .