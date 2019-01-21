ميلة.. الإطاحة بمزوري النقود وحجز بندقية بتاجنانت

حجزت مصالح أمن مدينة تاجنانت بولاية ميلة، مبلغا ماليا بالعملة الوطنية المزورة، وبندقية تقليدية الصنع، حسبما أفاده بيان اليوم الإثنين.

وتعود القضية إلى منتصف الشهر الجاري، حيث كان عناصر الأمن بصدد القيام بدوريات حفظ النظام بالسوق الأسبوعية لتاجنانت.

وعلى ذلك، تم توقيف شخصا متلبسا بالجرم، وبحوزته مبلغا مزورا بالعملة الوطنية 8 آلاف د، من فئتي 1000 و2000 دج.

وبعد تحويل المتورط 32 سنة إلى مقر أمن الدائرة، تمت تحقيقات موسعة مكنت بتحديد هوية شريكه 36 سنة وتوقيفه.

ليتم تفتيش مسكن الشريك، ليعثر المحققون على مبلغ مالي بقيمة 244600 د.ج، عائدات ترويج وطرح الأوراق النقدية المزورة.

كما تم حجز بندقية تقليدية الصنع من الصنف السابع دون ترخيص، ليعد ملف مستقل حول حيازة سلاح ناري دون رخصة.